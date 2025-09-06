Fête des Associations Gymnase Gerbéviller

Fête des Associations Gymnase Gerbéviller samedi 6 septembre 2025.

Fête des Associations

Gymnase 12 Cité Gallieni Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : Samedi 2025-09-06 09:00:00 à 13:00:00

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 13:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Vous souhaitez trouver des activités pour vos enfants ou pour vous-mêmes ? Vous désirez devenir bénévole ? Venez retrouver toutes les associations à la Fête des Associations le 6 septembre 2025 au gymnase de Gerbéviller de 9h00 à 13h00 ! Gratuit.

Informations auprès de la mairie au 03 83 42 70 33Tout public

Gymnase 12 Cité Gallieni Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 70 33

English :

Would you like to find activities for your children or yourself? Would you like to become a volunteer? Come and meet all the associations at the Fête des Associations on September 6, 2025 at the Gerbéviller gymnasium from 9am to 1pm! Free admission.

Information from the town hall on 03 83 42 70 33

German :

Möchten Sie Aktivitäten für Ihre Kinder oder für sich selbst finden? Sie möchten « Freiwilliger » werden? Treffen Sie alle Vereine auf dem Fest der Vereine am 6. September 2025 in der Sporthalle von Gerbéviller von 9.00 bis 13.00 Uhr! Die Teilnahme ist kostenlos.

Informationen beim Rathaus unter 03 83 42 70 33

Italiano :

Volete trovare attività per i vostri figli o per voi stessi? Volete diventare volontari? Venite a conoscere tutte le associazioni alla Festa delle Associazioni il 6 settembre 2025 presso la palestra Gerbéviller dalle 9.00 alle 13.00! Ingresso libero.

Informazioni presso il Municipio allo 03 83 42 70 33

Espanol :

¿Le gustaría encontrar actividades para sus hijos o para usted mismo? ¿Quiere hacerse voluntario? Venga a conocer a todas las asociaciones en la Fiesta de las Asociaciones que se celebrará el 6 de septiembre de 2025 en el gimnasio Gerbéviller de 9.00 a 13.00 horas Entrada gratuita.

Información en el Ayuntamiento: 03 83 42 70 33

L’événement Fête des Associations Gerbéviller a été mis à jour le 2025-08-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS