Fête des Associations Salle des Fêtes Lauzerte

Fête des Associations Salle des Fêtes Lauzerte samedi 6 septembre 2025.

Fête des Associations

Salle des Fêtes Ruppé, 82110 Lauzerte Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Venez rencontrer les associations lauzertines au Forum des associations, samedi 6 septembre à 14h à la salle des fêtes ! Sport, culture, engagement… trouvez votre activité pour la rentrée !

Salle des Fêtes Ruppé, 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

English :

Come and meet the associations of Lauzert at the Forum des associations on Saturday, September 6 at 2pm in the Salle des Fêtes! Sport, culture, commitment? find your activity for the new school year!

German :

Treffen Sie die Vereine von Lauzertin auf dem Forum des associations am Samstag, den 6. September um 14 Uhr in der Festhalle! Sport, Kultur, Engagement… finden Sie Ihre Aktivität für den Herbst!

Italiano :

Venite a conoscere le associazioni Lauzert al Forum delle associazioni sabato 6 settembre alle 14.00 nella Salle des fêtes! Sport, cultura, impegno: trovate la vostra attività per l’inizio del nuovo anno scolastico!

Espanol :

Ven a conocer a las asociaciones Lauzert en el Foro de las asociaciones el sábado 6 de septiembre a las 14:00 en la Sala de Fiestas Deporte, cultura, compromiso… ¡encuentre su actividad para el inicio del nuevo curso escolar!

L’événement Fête des Associations Lauzerte a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy