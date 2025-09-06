Fête des associations Montargis

Fête des associations Montargis samedi 6 septembre 2025.

Cette année ce sont 85 associations qui vous proposent de découvrir leur activité, de vous initier ou d’assister à leurs activités sport, social, santé, caritatif, culture, loisir, évènementiel… ! .

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 00

English :

Associations’ Day

German :

Fest der Vereine

Italiano :

Festa delle associazioni

Espanol :

Fiesta de las asociaciones

