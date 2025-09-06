Fête des associations Montargis
Fête des associations Montargis samedi 6 septembre 2025.
Montargis Loiret
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
2025-09-06
Cette année ce sont 85 associations qui vous proposent de découvrir leur activité, de vous initier ou d’assister à leurs activités sport, social, santé, caritatif, culture, loisir, évènementiel… ! .
Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 00
English :
Associations’ Day
German :
Fest der Vereine
Italiano :
Festa delle associazioni
Espanol :
Fiesta de las asociaciones
