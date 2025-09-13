FÊTE DES ASSOCIATIONS Allées de la Libération Rieumes
FÊTE DES ASSOCIATIONS Allées de la Libération Rieumes samedi 13 septembre 2025.
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 18:00:00
Fête des associations le samedi 13 septembre
Repli à l’école élémentaire en cas d’intempérie .
English :
Fête des associations on Saturday, September 13
German :
Fest der Vereine am Samstag, den 13. September
Italiano :
Festa delle associazioni sabato 13 settembre
Espanol :
Festival de asociaciones el sábado 13 de septiembre
