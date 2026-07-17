Fête des Assos à Hérouville St Clair, Place du Café des Images, Hérouville St Clair, Hérouville-Saint-Clair
dimanche 6 septembre 2026 · Place du Café des Images, Hérouville St Clair · Hérouville-Saint-Clair
Informations pratiques
Fête des Assos à Hérouville St Clair Dimanche 6 septembre, 11h00 Place du Café des Images, Hérouville St Clair Calvados
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T11:00:00+02:00 – 2026-09-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-06T11:00:00+02:00 – 2026-09-06T16:30:00+02:00
Place du Café des Images, Hérouville St Clair Place du Café des Images, Hérouville St Clair Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.herouville.net/agenda/fete-des-associations-et-des-benevoles-2025 »}]
Infos pistes cyclables et atelier de marquage Bicycode gratuit
VILLE D’HÉROUVILLE ST CLAIR
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