Vieux-Condé

Fête des Ateliers Cirque au Boulon

avenue de la gare Vieux-Condé Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-24 18:30:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-24

Fête des Ateliers Cirque au Boulon Célébrez les Arts de la Piste !

Envie de magie, d’audace et de poésie ? Le Boulon, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Vieux-Condé, vous ouvre grand ses portes pour célébrer un an de pratique amateur et de passion créative.

Venez vibrer au rythme de la Fête des Ateliers Cirque et encouragez les talents locaux qui s’approprient les arts de la piste avec brio !

Au programme de ces après-midis festifs

– Atelier Musique, Percussions & Krin Laissez-vous porter par les rythmes envoûtants d’Elliot Amah (Zebatuca) et découvrez des sonorités uniques.

– Spectacle Tout est Musique (à 17h) Un moment fort en émotions et en créativité proposé par l’OCLAP, où le geste s’allie au son pour un show captivant.

Que vous soyez passionné d’acrobaties, amateur de rythmes entraînants ou simplement à la recherche d’une sortie conviviale en famille, cet événement est le rendez-vous idéal pour fêter l’arrivée de l’été sous le signe du partage.

Fête des Ateliers Cirque au Boulon Célébrez les Arts de la Piste !

Envie de magie, d’audace et de poésie ? Le Boulon, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Vieux-Condé, vous ouvre grand ses portes pour célébrer un an de pratique amateur et de passion créative.

Venez vibrer au rythme de la Fête des Ateliers Cirque et encouragez les talents locaux qui s’approprient les arts de la piste avec brio !

Au programme de ces après-midis festifs

– Atelier Musique, Percussions & Krin Laissez-vous porter par les rythmes envoûtants d’Elliot Amah (Zebatuca) et découvrez des sonorités uniques.

– Spectacle Tout est Musique (à 17h) Un moment fort en émotions et en créativité proposé par l’OCLAP, où le geste s’allie au son pour un show captivant.

Que vous soyez passionné d’acrobaties, amateur de rythmes entraînants ou simplement à la recherche d’une sortie conviviale en famille, cet événement est le rendez-vous idéal pour fêter l’arrivée de l’été sous le signe du partage. .

avenue de la gare Vieux-Condé 59690 Nord Hauts-de-France +33 3 27 20 35 40 bonjour@leboulon.fr

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English :

Circus Workshop Festival at Le Boulon: Celebrate the Arts of the Ring!

Looking for magic, daring, and poetry? Le Boulon, the National Center for Street Arts and Public Space in Vieux-Condé, opens its doors wide to celebrate a year of amateur performance and creative passion.

Come and get into the swing of the Circus Workshops Festival and cheer on the local talents who are mastering the circus arts with flair!

On the program for these festive afternoons:

– Music, Percussion & Krin Workshop: Let yourself be carried away by the captivating rhythms of Elliot Amah (Zebatuca) and discover unique sounds.

– Tout est Musique Show (at 5 p.m.): An emotionally charged and creative performance presented by OCLAP, where movement and sound come together for a captivating show.

Whether you’re a fan of acrobatics, a lover of catchy rhythms, or simply looking for a fun family outing, this event is the perfect way to celebrate the arrival of summer in the spirit of togetherness.

L’événement Fête des Ateliers Cirque au Boulon Vieux-Condé a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Valenciennes