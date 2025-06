Fête des ateliers et performance danseuse – PHAKT Rennes 14 juin 2025

Fête des ateliers du Phakt, place des Colombes, à partir de 14h !

Ateliers culturels et artistiques, ouvert à toutes et tous et gratuits

et à 20h, la performance de Claudie GASTINEAU, danseuse, qui évoluera le long du 2ème immeuble le plus haut de Rennes : l’Éperon.

Début : 2025-06-14T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-14T21:00:00.000+02:00

PHAKT 5 place des Colombes rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine