Fête des Babigoù Rue Bécot Paimpol

dimanche 19 octobre 2025

Fête des Babigoù

Rue Bécot La Sirène Paimpol Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Carré comme un ballon: Hus est un grand enfant. Il nous propose un spectacle participatif, joyeux et décalé où se mêlent jonglerie, magie et poésie. Un moment riche en couleurs pour petits et grands !

Rue Bécot La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne +33 6 27 12 03 67

