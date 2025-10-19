Fête des Babigoù Rue Bécot Paimpol
Fête des Babigoù
Rue Bécot La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Carré comme un ballon: Hus est un grand enfant. Il nous propose un spectacle participatif, joyeux et décalé où se mêlent jonglerie, magie et poésie. Un moment riche en couleurs pour petits et grands ! .
Rue Bécot La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 12 03 67
