Fête des Babigoù Rue Bécot Paimpol

Fête des Babigoù Rue Bécot Paimpol lundi 20 octobre 2025.

Fête des Babigoù

Rue Bécot La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 11:00:00

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Kat & Fred partent sur les traces d’animaux divers et variés au fil de chansons à danser ou à écouter, de comptines ou berceuses en quatre langues: breton, anglais, français et gallois. Parfois elles semblent se répondre d’une langue à l’autre! Toujours elles reflètent un petit monde qui enchante une vie d’enfant. 0 à 3 ans. .

Rue Bécot La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 12 03 67

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des Babigoù Paimpol a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol