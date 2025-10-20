Fête des Babigoù Rue Bécot Paimpol
Fête des Babigoù Rue Bécot Paimpol lundi 20 octobre 2025.
Fête des Babigoù
Rue Bécot La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-20 11:00:00
2025-10-20
Kat & Fred partent sur les traces d’animaux divers et variés au fil de chansons à danser ou à écouter, de comptines ou berceuses en quatre langues: breton, anglais, français et gallois. Parfois elles semblent se répondre d’une langue à l’autre! Toujours elles reflètent un petit monde qui enchante une vie d’enfant. 0 à 3 ans. .
Rue Bécot La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 12 03 67
