Fête des Babigoù Rue Bécot Paimpol

Fête des Babigoù Rue Bécot Paimpol lundi 20 octobre 2025.

Fête des Babigoù

Rue Bécot La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:30:00

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Kalon ha Livioù: Plonger dans un univers ludique tout en couleur, pour déployer la palette du monde émotionnel et faire chanter la colère, la tristesse, la joie… tout en breton avec Kat et Fred. 4 à 8 ans .

Rue Bécot La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 12 03 67

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des Babigoù Paimpol a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol