Fête des Babigoù Rue Bécot Paimpol

Fête des Babigoù Rue Bécot Paimpol mercredi 22 octobre 2025.

Fête des Babigoù

Rue Bécot La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Moi émois (Danse, acrobatie et musique de petits papiers) Moi, un perchoir et son monde de petits papiers !Moi émerge de son nid, grimpe sur son perchoir et découvre le monde. Moi respire, bouge, danse, et de ses sens, une émotion va éclore. Ces traversées d’émotions vont laisser des traces, des chemins, des sillons. Moi Elle se construit pour mieux quitter son nid… 15h, 16h15, 17h30. A partir de 18 mois. .

Rue Bécot La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 12 03 67

