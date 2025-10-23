Fête des Babigoù Rue Bécot Paimpol

Fête des Babigoù Rue Bécot Paimpol jeudi 23 octobre 2025.

Fête des Babigoù

Rue Bécot La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 16:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

A deux, c’est mieux (Musique et danse) Un frère musicien et une petite sœur danseuse… ils nous invitent à suivre leurs histoires d’enfants entre querelles, jeux, réconciliations ponctuées de chants engagés et danses rythmées. Les enfants sont invités à participer et à danser dans une ambiance festive. Voilà un spectacle rock’n roll autour d’un duo attachant.A deux, c’est mieux . A partir de 5 ans. .

Rue Bécot La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 12 03 67

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des Babigoù Paimpol a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol