Fête des ballons ronds de Castillonnès – Salle des Fontaines Castillonnès, 14 juin 2025 19:00, Castillonnès.

Lot-et-Garonne

Fête des ballons ronds de Castillonnès Salle des Fontaines Route d’Issigeac Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 19:00:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Parce que du jaune et du bleu, ça donne du vert, les clubs de Foot et de basket s’associent pour leur fête de fin de saison !

Repas dansant avec DJ

Salle des Fontaines Route d’Issigeac

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Fête des ballons ronds de Castillonnès

Because yellow and blue make green, the soccer and basketball clubs are joining forces for their end-of-season party!

Dinner dance with DJ

German : Fête des ballons ronds de Castillonnès

Weil aus Gelb und Blau Grün wird, haben sich die Fußball- und Basketballvereine für ihre Saisonabschlussfeier zusammengetan!

Tanzmahl mit DJ

Italiano :

Poiché il giallo e il blu fanno il verde, le squadre di calcio e di basket uniscono le forze per la loro festa di fine stagione!

Cena e ballo con DJ

Espanol : Fête des ballons ronds de Castillonnès

Porque el amarillo y el azul hacen el verde, los clubes de fútbol y baloncesto se unen para celebrar su fiesta de fin de temporada

Cena y baile con DJ

