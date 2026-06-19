Saint-Crépin-et-Carlucet

Fête des battages à Saint Crépin et Carlucet/Salignac

Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Les 1er et 2 août, vivez la Fête des Battages à Saint-Crépin/Salignac. Découvrez moissons, battages, tracteurs et voitures anciennes, foire à tout, pain cuit sur place et tombola. Nouveauté démonstration d’engins TP radiocommandés. Buvette, restauration et paella le samedi soir.

Les 1er et 2 août, rendez-vous au stade du Mascolet à Saint-Crépin/Salignac pour la traditionnelle Fête des Battages, organisée par l’association Les Vieilles Périgourdines. Pendant deux jours, découvrez les savoir-faire agricoles d’autrefois à travers des démonstrations de moissons et battages, une exposition de tracteurs anciens et de voitures de collection, ainsi qu’une foire à tout et une tombola. Cette édition propose également une nouveauté avec une démonstration de camions et engins de travaux publics radiocommandés. Les plus jeunes profiteront d’une structure gonflable, tandis que les gourmands pourront déguster du pain cuit sur place et profiter de la buvette-restauration. Le samedi soir, une paella est proposée dans une ambiance conviviale. Entrée gratuite. .

Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 15 11 66

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English : Fête des battages à Saint Crépin et Carlucet/Salignac

On August 1 and 2, come experience the Harvest Festival in Saint-Crépin/Salignac. Discover the harvest, threshing, tractors, and vintage cars, a general fair, bread baked on-site, and a raffle. New this year: a demonstration of radio-controlled construction machinery. Refreshments, food, and paella on Saturday evening.

L’événement Fête des battages à Saint Crépin et Carlucet/Salignac Saint-Crépin-et-Carlucet a été mis à jour le 2026-06-19 par OT du pays de Fénelon