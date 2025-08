Fête des battages et des vieux métiers à Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou

Fête des battages et des vieux métiers à Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou dimanche 10 août 2025.

Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-08-10 10:00:00

2025-08-10

Venez vivre une journée inoubliable autour des traditions agricoles et de la convivialité !

Au programme

10h Démonstration et concours de labour avec de vieux tracteurs en tenue d’époque

12h30 Repas sous la chaumière (Menu avec jambon à la broche 16€)

14h à 19h30

Fabrications artisanales & savoir-faire d’antan

Moisson à l’ancienne avec batteuse et labour avec chevaux et ânes

Battage avec chaudière de 1936

Exposition de vieux tracteurs

Fête foraine & attractions diverses

Restauration rapide sur place

19h30 Dîner sous la chaumière (Menu avec entrecôte 18€)

22h Spectacle de nuit, feu d’artifice

Suivi de la soirée dansante .

Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire comitedesfetes.fg@gmail.com

English :

Threshing and old trades festival

German :

Fest des Dreschens und der alten Handwerke

Italiano :

Festa della trebbiatura e degli antichi mestieri

Espanol :

Fiesta de la trilla y de los oficios antiguos

