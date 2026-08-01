Informations pratiques

Saint-Carreuc

Fête des Battages Saint-Carreuc

Place Charles Picot Saint-Carreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Au programme

12h Ragoût de batterie

Dès 15h

Démonstration de battages

Exposition de tracteurs et voitures anciennes

Balades en calèche

Lavandières

Sculpteur à la tronçonneuse

Tombola

Animation musicale

19h Jarret campagnard .

Place Charles Picot Saint-Carreuc 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 41 82

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English :

L’événement Fête des Battages Saint-Carreuc Saint-Carreuc a été mis à jour le 2026-08-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme