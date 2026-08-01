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AGENDA · Saint-Carreuc

Fête des Battages Saint-Carreuc Saint-Carreuc

dimanche 9 août 2026 · Saint-Carreuc

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place Charles Picot
Ville
22150 Saint-Carreuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Carreuc

Fête des Battages Saint-Carreuc

Place Charles Picot Saint-Carreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Au programme
12h Ragoût de batterie

Dès 15h
Démonstration de battages
Exposition de tracteurs et voitures anciennes
Balades en calèche
Lavandières
Sculpteur à la tronçonneuse
Tombola
Animation musicale

19h Jarret campagnard   .

Place Charles Picot Saint-Carreuc 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 41 82 

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English :

L’événement Fête des Battages Saint-Carreuc Saint-Carreuc a été mis à jour le 2026-08-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme