Fête des Battages Saint-Carreuc Saint-Carreuc
dimanche 9 août 2026 · Saint-Carreuc
Informations pratiques
Saint-Carreuc
Fête des Battages Saint-Carreuc
Place Charles Picot Saint-Carreuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09 22:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Au programme
12h Ragoût de batterie
Dès 15h
Démonstration de battages
Exposition de tracteurs et voitures anciennes
Balades en calèche
Lavandières
Sculpteur à la tronçonneuse
Tombola
Animation musicale
19h Jarret campagnard .
Place Charles Picot Saint-Carreuc 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 41 82
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English :
L’événement Fête des Battages Saint-Carreuc Saint-Carreuc a été mis à jour le 2026-08-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme