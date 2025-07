Fête des battages Semussac

Fête des battages Semussac samedi 2 août 2025.

Fête des battages

Semussac Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-03

2025-08-02

Venez participer à la fête des battages-

De nombreuses animations, repas dansant et DJ.

Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 79 70 38

English :

Come and take part in the threshing festival

Lots of entertainment, dancing and DJ.

German :

Kommen Sie zum Dreschfest-

Zahlreiche Animationen, Tanzmahlzeit und DJ.

Italiano :

Partecipate alla festa della trebbiatura

Tanti intrattenimenti, balli e un DJ.

Espanol :

Ven a participar en la fiesta de la trilla

Mucha animación, baile y DJ.

L’événement Fête des battages Semussac a été mis à jour le 2025-07-08 par Royan Atlantique