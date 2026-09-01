Fête des bénévoles : fresque du bénévolat rue de Saint-Pierre Montendre
jeudi 17 septembre 2026 · rue de Saint-Pierre · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Fête des bénévoles : fresque du bénévolat
rue de Saint-Pierre Salle Claude Augier Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 20:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Apporte ton énergie et ta bonne humeur, et c’est tout !
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rue de Saint-Pierre Salle Claude Augier Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 43 67 accueil@lamaisonpop.com
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English :
Bring your energy and your good mood, and that’s all there is to it!
L’événement Fête des bénévoles : fresque du bénévolat Montendre a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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