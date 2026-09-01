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AGENDA · Montendre

Fête des bénévoles : fresque du bénévolat rue de Saint-Pierre Montendre

jeudi 17 septembre 2026 · rue de Saint-Pierre · Montendre

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
rue de Saint-Pierre
Adresse
Salle Claude Augier
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montendre

Fête des bénévoles : fresque du bénévolat

rue de Saint-Pierre Salle Claude Augier Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:00:00
fin : 2026-09-17 20:30:00

Date(s) :
2026-09-17

Apporte ton énergie et ta bonne humeur, et c’est tout !
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rue de Saint-Pierre Salle Claude Augier Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 43 67  accueil@lamaisonpop.com

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English :

Bring your energy and your good mood, and that’s all there is to it!

L’événement Fête des bénévoles : fresque du bénévolat Montendre a été mis à jour le 2026-09-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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