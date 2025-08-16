Fête des bergers Aussurucq
Vous êtes invités sur les hauteurs d’Aussurucq, à Ahusquy.
Cette journée est consacrée à la tradition locale du pastoralisme pour célébrer et honorer un mode de vie ancestral. Pour démarrer la journée, messe en plein air, puis apéritif, repas, démonstration de force basque, concours de chiens de berger et jeux ancestraux (lancer de barre à mine, course des bergères et bergers à la fontaine, sauts, danses et chants). .
