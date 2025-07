Fête des Bergers LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

Fête des Bergers LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre dimanche 27 juillet 2025.

Fête des Bergers

LA MONGIE Au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-27 10:00:00

fin : 2025-07-27

2025-07-27

A partir de 10h Mini transhumance rendez-vous devant la résidence le Montana. Montée des brebis avec les bergers jusqu’au Tourmalet.

A partir de 12h Animations gratuites chanteurs ou groupe de musique. Tonte de brebis à l’ancienne et démonstration de chiens de bergers.

Menu spécial pour l’occasion buffet à volonté (35€/ personne) garbure et charcuterie | viandes au choix cuites au feu de bois et desserts fait maison. Menu enfant (-12ans) à 20€.

Sur réservation. .

LA MONGIE Au Restaurant l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44

English :

From 10am: Mini transhumance, meet in front of the Montana residence. Ewes climb with shepherds to Tourmalet.

From 12pm: Free entertainment with singers or music groups. Old-fashioned sheep shearing and shepherd dog demonstration.

German :

Ab 10 Uhr: Mini Transhumanz Treffpunkt vor der Residenz le Montana. Aufstieg der Schafe mit den Schäfern bis zum Tourmalet.

Ab 12 Uhr: Kostenlose Unterhaltung mit Sängern oder Musikgruppen. Schafschur nach alter Tradition und Vorführung von Schäferhunden.

Italiano :

Dalle 10: Mini transumanza, punto d’incontro davanti alla residenza Montana. I pastori portano le pecore fino al Tourmalet.

Dalle 12.00: intrattenimento gratuito con cantanti o gruppi musicali. Tosatura delle pecore all’antica e dimostrazione di cani da pastore.

Espanol :

A partir de las 10 h: Mini trashumancia, punto de encuentro frente a la residencia Montana. Los pastores llevan a las ovejas hasta el Tourmalet.

A partir de las 12 h: Animación gratuita con cantantes o grupos musicales. Esquila de ovejas a la antigua y demostración de perros pastores.

