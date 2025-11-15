Fête des Bergers et des Traditions Maison du Patrimoine et des Traditions Istres

Fête des Bergers et des Traditions Maison du Patrimoine et des Traditions Istres samedi 15 novembre 2025.

Bouches-du-Rhône

Fête des Bergers et des Traditions Du 15/11 au 30/11/2025, tous les jours. Maison du Patrimoine et des Traditions 27 Boulevard De la republique Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-30

La fête des bergers à Istres, est un hommage à la tradition provençale, à la transhumance et à la terre de la crau. Elle se déroule chaque année en novembre à Istres.

Devenue au fil des ans, un événement incontournable, la fête des bergers attire chaque année des milliers de personnes, des amoureux de la tradition provençale et de ses costumes.



Une façon de renouer avec la tradition d’un passé proche et d’offrir au public des images d’antan et toute la richesse de la culture provençale.





Les moments forts :



Loto des Bergers

Grand concert

Journée pastorale toute la journée sur le domaine du Deven, avec les moutons, les chèvres, les promenades en calèche, les stands associatifs, les jeux de kermesse, les gardians, … Buvette et restauration…

Repas-Spectacle des Bergers à la Halle Polyvalente.

Messe Provençale au domaine de Sulauze

Grand Défilé de la Transhumance en centre-ville (Gratuit) avec plus de 3000 bêtes de Christian Trouillard du domaine de la Massuguière, (moutons, chèvres du Rove et ânes de Provence), c’est sans aucun doute le troupeau le plus impressionnant et important qui traverse une ville. Une véritable rivière de moutons accompagnés par les bergers de la Crau, la Carreto ramado (charrette fleurie) de St Rémy de Provence, les ânes et les gardians de toute la région, les groupes folkloriques, ainsi que les nombreux attelages.

Spectacle de clôture par les groupes participants au défilé. .

Maison du Patrimoine et des Traditions 27 Boulevard De la republique

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

La fiesta de los pastores de Istres es un homenaje a la tradición provenzal, a la trashumancia y a la tierra de La Crau.

German :

Das Hirtenfest in Istres ist eine Hommage an die provenzalische Tradition, die Transhumanz und das Land der Crau. Es findet jedes Jahr im November in Istres statt.

Italiano :

La festa dei pastori di Istres è un omaggio alla tradizione provenzale, alla transumanza e alla terra della Crau. Si svolge ogni anno a novembre a Istres.

Espanol :

La fiesta de los pastores de Istres es un homenaje a la tradición provenzal, a la trashumancia y a la tierra de La Crau.

