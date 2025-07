Fête des Bergers Station de ski des espécières Gavarnie-Gèdre

Fête des Bergers

Station de ski des espécières GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

À partir de 10h marché de producteurs et regroupement des troupeaux.

À 11h démonstration de tonte et de chiens de bergers.

À 12h30 repas à 22€ (sans réservation) Melon/jambon, moutons AOP avec haricots tarbais, fromage et dessert.

Station de ski des espécières GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 49 10

English :

From 10am: farmers’ market and herd round-up.

11am: shearing and sheepdog demonstration.

12:30 pm: meal at 22? (no reservation required): melon/ham, PDO sheep with Tarbais beans, cheese and dessert.

German :

Ab 10 Uhr: Bauernmarkt und Zusammenführung der Herden.

Ab 11 Uhr: Vorführung der Schur und der Schäferhunde.

Um 12.30 Uhr: Essen für 22? (ohne Reservierung): Melone/Schinken, Schafe mit geschützter Ursprungsbezeichnung mit Bohnen aus Tarbais, Käse und Dessert.

Italiano :

Dalle ore 10: mercato degli agricoltori e raduno delle greggi.

Alle 11: tosatura e dimostrazione di cani da pastore.

Alle 12.30: pranzo alle 22? (senza prenotazione): melone/ham, pecora DOP con fagioli Tarbais, formaggio e dessert.

Espanol :

A partir de las 10.00 h: mercado agrícola y rebaño.

A las 11 h: esquila y demostración de perros pastores.

A las 12.30 h: comida en el 22? (no es necesario reservar): melón/jamón, oveja DOP con alubias Tarbais, queso y postre.

