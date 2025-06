Fête des berges Jurançon 5 juillet 2025 15:00

Pyrénées-Atlantiques

Fête des berges Berges du gave Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-05 15:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

Les Berges du Gave se mettent en mode “vacances” pour cette journée festive tout public et gratuite. La Ville propose une après-midi familiale et une soirée tout en musique ! Buvette et food trucks seront disponibles tout au long de l’événement.

*En cas de conditions météorologiques défavorables, une décision sera prise de repli de l’événement et elle sera communiquée au plus tard mardi 1 juillet sur notre site et nos réseaux sociaux. .

Berges du gave

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Fête des berges

German : Fête des berges

Italiano :

Espanol : Fête des berges

