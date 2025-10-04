FÊTE DES BIBLIOTHÈQUES MÉDIATHÈQUE-LES DEUX RIVES Le Fauga
Partage recettes du monde et régionales.
Suivi d’une dégustation partagée pour régaler les papilles.
Sur inscription. Tout public. .
MÉDIATHÈQUE-LES DEUX RIVES 5 Place Cazalères Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 35 04 13 mediatheque@lefauga.fr
English :
Sharing world and regional recipes.
German :
Austausch von weltweiten und regionalen Rezepten.
Italiano :
Condivisione di ricette mondiali e regionali.
Espanol :
Compartir recetas mundiales y regionales.
