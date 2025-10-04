FÊTE DES BIBLIOTHÈQUES MÉDIATHÈQUE-LES DEUX RIVES Le Fauga

FÊTE DES BIBLIOTHÈQUES

MÉDIATHÈQUE-LES DEUX RIVES 5 Place Cazalères Le Fauga Haute-Garonne

Début : 2025-10-04 10:30:00
2025-10-04

Chasse au trésor Spy & family.
On a volé les « cahouètes » d’Anya. Aide- là à les retrouver!!

Pour les enfants à partir de 12 ans sur inscription (autorisation parentale obligatoire).   .

MÉDIATHÈQUE-LES DEUX RIVES 5 Place Cazalères Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 35 04 13  mediatheque@lefauga.fr

English :

Spy & family treasure hunt.

German :

Spy & family Schatzsuche.

Italiano :

Caccia al tesoro per spie e famiglie.

Espanol :

Búsqueda del tesoro espía y familiar.

