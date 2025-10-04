FÊTE DES BIBLIOTHÈQUES MÉDIATHÈQUE-LES DEUX RIVES Le Fauga
FÊTE DES BIBLIOTHÈQUES MÉDIATHÈQUE-LES DEUX RIVES Le Fauga samedi 4 octobre 2025.
FÊTE DES BIBLIOTHÈQUES
MÉDIATHÈQUE-LES DEUX RIVES 5 Place Cazalères Le Fauga Haute-Garonne
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Chasse au trésor Spy & family.
On a volé les « cahouètes » d’Anya. Aide- là à les retrouver!!
Pour les enfants à partir de 12 ans sur inscription (autorisation parentale obligatoire). .
MÉDIATHÈQUE-LES DEUX RIVES 5 Place Cazalères Le Fauga 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 35 04 13 mediatheque@lefauga.fr
English :
Spy & family treasure hunt.
German :
Spy & family Schatzsuche.
Italiano :
Caccia al tesoro per spie e famiglie.
Espanol :
Búsqueda del tesoro espía y familiar.
