Fête des bibliothèques municipales de la Picardie Verte Salle des fêtes de Abancourt Abancourt

Fête des bibliothèques municipales de la Picardie Verte Samedi 4 octobre, 14h00 Salle des fêtes de Abancourt Oise

Entrée gratuite. Certains ateliers nécessiteront une inscription sur place.

Les bibliothèques municipales de la Picardie Verte vous invitent à la salle des fêtes d’Abancourt pour un voyage inoubliable au pays du soleil levant.

Au programme :

– Lecture de Kamishibaï

– Atelier d’écriture Haïku

– Atelier créatif : Origami, Kurigami et Furoshiki

– Dégustation de thé

– Mini tournois sportif sur la Wii U animé par la Médiathèque Départementale de l’Oise

– Jeux de sociétés animés par la Ludoplanète de Beauvais

– Atelier dessin manga animé : création de personnage animé par l’ARC (Grandvilliers)

– Initiation au judo, jujitsu et taïso par le Judoclub de Grandvilliers

Espace bibliothèque : lisez sur place ou empruntez une sélection spéciale préparée par nos bibliothécaires.

Troc manga : Dépot des mangas (en bon état) de 14h à 15h. Dès 15h : début du troc. 1 manga = 1 bon / 1 bon = 1 manga.

Expositions diverses : Découvrez des expositions diverses dans toute la salle.

Espace photo et cosplay : Vous êtes passionnés de Cosplay ? Venez nous montrer vos plus beaux costumes ! Un espace photo dédié vous attend pour immortaliser votre tenue et partager votre passion avec d’autres amateurs. Que vous soyez un Cosplayer expérimenté ou débutant, c’est l’occasion parfaite pour briller et rencontrer d’autres fans.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir et de célébrer la richesse de la culture japonaise.

Salle des fêtes de Abancourt 4 rue principale Abancourt Abancourt 60220 Oise Hauts-de-France

