FÊTE DES BIÈRES ARTISANALES Le Bosc

FÊTE DES BIÈRES ARTISANALES Le Bosc samedi 9 août 2025.

FÊTE DES BIÈRES ARTISANALES

1 Place des Ruffes Le Bosc Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-09

Venez rencontrer nos brasseurs locaux à l’épicerie des Ruffes !

L’épicerie des Ruffes propose une rencontre auprès de 4 brasseurs artisanaux. Restauration sur place et musique au programme: Piers Hackett et Goosie Swing.

PAF/ droit de verre: 6€ avec une consommation offerte .

1 Place des Ruffes Le Bosc 34700 Hérault Occitanie +33 9 55 62 03 53 salellesvv@gmail.com

English :

Come and meet our local brewers at the épicerie des Ruffes!

German :

Treffen Sie unsere lokalen Brauer im « Epicerie des Ruffes »!

Italiano :

Venite a conoscere i nostri birrai locali all’épicerie des Ruffes!

Espanol :

¡Venga a conocer a nuestros cerveceros locales en la épicerie des Ruffes!

L’événement FÊTE DES BIÈRES ARTISANALES Le Bosc a été mis à jour le 2025-07-21 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC