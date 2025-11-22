Fête des bières artisanales Place des Ducs de Rohan Pontivy
Fête des bières artisanales Place des Ducs de Rohan Pontivy samedi 22 novembre 2025.
Fête des bières artisanales
Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
15 brasseurs présents avec pub géant, animations et session irlandaises.
Scène ouverte à partir de 21h.
Restauration sur place midi (sur réservation à la Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg 56300 Pontivy) et soir. .
Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 32 07
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête des bières artisanales Pontivy a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté