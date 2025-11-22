Fête des bières artisanales Place des Ducs de Rohan Pontivy

Fête des bières artisanales

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy Morbihan

Début : 2025-11-22 10:00:00

15 brasseurs présents avec pub géant, animations et session irlandaises.

Scène ouverte à partir de 21h.

Restauration sur place midi (sur réservation à la Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg 56300 Pontivy) et soir. .

Place des Ducs de Rohan Palais des Congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 32 07

