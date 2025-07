Fête des Blés d’Or Archignat

Fête des Blés d’Or Archignat dimanche 3 août 2025.

Fête des Blés d’Or

Archignat Allier

Au programme démonstrations de battage à l’ancienne et exposition de véhicules agricoles anciens. Restauration et activités diverses à faire sur place tout au long de la journée.

Archignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 40 59

English :

Old-fashioned threshing demonstrations and exhibition of vintage farm vehicles. Catering and various activities on site throughout the day.

German :

Auf dem Programm stehen Vorführungen des Dreschens nach alter Tradition und eine Ausstellung alter landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Verpflegung und verschiedene Aktivitäten, die Sie den ganzen Tag über vor Ort durchführen können.

Italiano :

Il programma prevede dimostrazioni di trebbiatura all’antica e un’esposizione di veicoli agricoli d’epoca. Ristorazione e varie attività in loco per tutta la giornata.

Espanol :

El programa incluye demostraciones de trilla a la antigua usanza y una exposición de vehículos agrícolas de época. Catering y diversas actividades in situ durante todo el día.

