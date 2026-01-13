Fête des bœufs de Pâques

Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

exposition des bœufs de Pâques, pari sur le poids des bêtes de 8h à 12h, buvette/ tripes

.

Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

exhibition of Easter eggs, bet on the weight of the animals from 8am to 12pm, refreshment bar/ tripe

