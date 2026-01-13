Fête des bœufs de Pâques Saint-Bonnet-le-Froid
Fête des bœufs de Pâques Saint-Bonnet-le-Froid dimanche 29 mars 2026.
Fête des bœufs de Pâques
Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Début : 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
2026-03-29
exposition des bœufs de Pâques, pari sur le poids des bêtes de 8h à 12h, buvette/ tripes
Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
exhibition of Easter eggs, bet on the weight of the animals from 8am to 12pm, refreshment bar/ tripe
