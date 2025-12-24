Fête des Boeufs Gras de Bazas, Bazas

Fête des Boeufs Gras de Bazas

place de la Cathédrale Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

La race bazadaise fait la fierté du terroir à la gastronomie réputée. Depuis 1283, chaque jeudi précédant Mardi Gras, la cité de Bazas accueille la célèbre Fête des Bœufs Gras au cours de laquelle sont présentés les plus beaux spécimens de la race bazadaise. Parés de rubans et de couronnes fleuries, les bœufs défilent au son des fifres et des tambours dans les rues de la ville, avant d’être jugés par des experts.

(En attente du programme 2026) .

place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 06 65 accueil@ville-bazas.fr

English : Fête des Boeufs Gras de Bazas

