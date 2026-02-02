Fête des Bœufs Gras de Grignols Grignols

Fête des Bœufs Gras de Grignols

Fête des Bœufs Gras de Grignols Grignols mercredi 11 février 2026.

Fête des Bœufs Gras de Grignols

Grignols Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11

Date(s) :
2026-02-11

Certifié Label Rouge depuis 1997, la race bazadaise fait la fierté du terroir du Sud Gironde.
Issu des meilleures races bovines à viande bazadaise, blonde d’Aquitaine et limousine, la race bazadaise est sélectionnée dans les élevages agréés et qualifiés sur une zone qui s’étend du sud de la Gironde à une partie des Landes.
Comme Bazas et Captieux, la commune de Grignols met les bœufs gras à l’honneur.
Dégustation de viande de bœuf gras de carnaval Boucherie du Rond-Point et Boucherie LABORDE et gourmandises chez les commerçants.
Organisée par le CACG Rugby et les bouchers de Grignols. Présence d’une pléiade d’ex internationaux.   .

Grignols 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 52 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des Bœufs Gras de Grignols

L’événement Fête des Bœufs Gras de Grignols Grignols a été mis à jour le 2026-01-30 par La Gironde du Sud