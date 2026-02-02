Fête des Bœufs Gras de Grignols Grignols
Grignols Gironde
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Certifié Label Rouge depuis 1997, la race bazadaise fait la fierté du terroir du Sud Gironde.
Issu des meilleures races bovines à viande bazadaise, blonde d’Aquitaine et limousine, la race bazadaise est sélectionnée dans les élevages agréés et qualifiés sur une zone qui s’étend du sud de la Gironde à une partie des Landes.
Comme Bazas et Captieux, la commune de Grignols met les bœufs gras à l’honneur.
Dégustation de viande de bœuf gras de carnaval Boucherie du Rond-Point et Boucherie LABORDE et gourmandises chez les commerçants.
Organisée par le CACG Rugby et les bouchers de Grignols. Présence d’une pléiade d’ex internationaux. .
Grignols 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 52 62
