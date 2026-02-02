Fête des Bœufs Gras de Grignols

Grignols Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Certifié Label Rouge depuis 1997, la race bazadaise fait la fierté du terroir du Sud Gironde.

Issu des meilleures races bovines à viande bazadaise, blonde d’Aquitaine et limousine, la race bazadaise est sélectionnée dans les élevages agréés et qualifiés sur une zone qui s’étend du sud de la Gironde à une partie des Landes.

Comme Bazas et Captieux, la commune de Grignols met les bœufs gras à l’honneur.

Dégustation de viande de bœuf gras de carnaval Boucherie du Rond-Point et Boucherie LABORDE et gourmandises chez les commerçants.

Organisée par le CACG Rugby et les bouchers de Grignols. Présence d’une pléiade d’ex internationaux. .

Grignols 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 52 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des Bœufs Gras de Grignols

L’événement Fête des Bœufs Gras de Grignols Grignols a été mis à jour le 2026-01-30 par La Gironde du Sud