Fête des Boîtes Aux Lettres Saint-Martin-d’Abbat

Fête des Boîtes Aux Lettres

Devant la salle des fêtes et à l’église Saint-Martin-d’Abbat Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir de nombreuses activités ludiques et les expositions autour du char à BAL dans l’église le samedi et dans la salle des fêtes tout le week-end. Exposition de photos des BAL de Jacques Bertrand.

Concert musical le samedi soir à 20h par l’ensemble I Fulmini. Entrée libre. .

Devant la salle des fêtes et à l’église Saint-Martin-d’Abbat 45110 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 24 00 70 ass.smademain@letterboxvillage.com

English : Fête des Boîtes aux lettres

