Fête des boucaniers Les Eyzies

Place de la mairie Les Eyzies Dordogne

Début : 2025-07-26 09:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Concours de pétanque en individuel, inscription (5€) dès 9h. Snack à 12h. Dès 14h30 concours de pétanque en doublette, inscription dès 14h. Buvette toute la journée. Repas à 19h. Animation musicale tout le long de la soirée avec DJ Jérôme.

Concours de pétanque pour la fête des Boucaniers, en individuel, inscription (5€) dès 9h.

Snack à 12h.

Dès 14h30 concours de pétanque en doublette, inscription dès 14h.

Buvette toute la journée

Repas à 19h

café compris 19€

Pour les enfants jusqu’à 12 ans saucisses frites fraises (10 €) . Rampeau à partir de 20h.. Animation musicale tout le long de la soirée avec DJ Jérôme.

Le dimanche concours en doublette à 14h, 10€ par équipe. .

Place de la mairie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 80 56 31

English : Fête des boucaniers

Individual pétanque competition, registration (5?) from 9 am. Snack bar at 12 noon. Double pétanque competition from 2.30pm, registration from 2pm. Refreshments all day. Dinner at 7pm. Musical entertainment throughout the evening with DJ Jérôme.

Sunday: double pétanque at 2pm (10?)

German : Fête des boucaniers

Einzelwettbewerb im Boulespiel, Anmeldung (5?) ab 9 Uhr. Snack um 12 Uhr. Ab 14.30 Uhr Boule-Wettbewerb im Doppelpack, Anmeldung ab 14 Uhr. Erfrischungsstände den ganzen Tag. Essen um 19 Uhr. Musikalische Unterhaltung den ganzen Abend über mit DJ Jérôme.

Sonntag: Doublette um 14 Uhr (10?)

Italiano :

Gara di pétanque individuale, iscrizione (5?) dalle 9.00. Snack bar alle 12.00. Gara di pétanque doppia dalle 14.30, iscrizione dalle 14.00. Rinfresco per tutto il giorno. Pasto alle 19.00. Intrattenimento musicale per tutta la serata con DJ Jérôme.

Domenica: doppio di pétanque alle 14.00 (10?)

Espanol : Fête des boucaniers

Competición individual de petanca, inscripción (5?) a partir de las 9h. Cafetería a las 12h. Competición de petanca doble a partir de las 14h30, inscripción a partir de las 14h. Refrescos durante todo el día. Comida a las 19 h. Animación musical por la noche con DJ Jérôme.

Domingo: doble partida de petanca a las 14.00 h (10.00 h)

