Fête des Braizes Bénesse-Maremne

88 Route de Bayonne Bénesse-Maremne Landes
Un rendez-vous gastronomique unique 6 chefs se retrouvent autour de 6 barbecues.
Un barbecue gastronomique avec des chefs dans une ambiance conviviale.
C’est un évènement imaginé ici, chez nous, et qui a vraiment pour but de faire bouger le village pendant les fêtes, en partageant un bon moment autour du feu.
Si vous êtes interessé, pensez à prendre votre billet dès maintenant (attention, les places sont limitées !). .
88 Route de Bayonne Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Fête des Braizes
A unique gastronomic rendezvous: 6 chefs gather around 6 barbecues.
