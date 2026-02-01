Fête des Brandons Embraud Château-sur-Allier

Fête des Brandons

Plongez dans la Fête des Brandons de La Chavannée, symbole fort de l’identité bourbonnaise. Un folklore vivant, porté par une association passionnée, qui ravive les rites du feu et fait vivre une tradition encore bien ancrée.

Embraud Association La Chavannée Château-sur-Allier 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 66 43 82 lachavannee@orange.fr

Immerse yourself in the Brandons de La Chavannée festival, a strong symbol of Bourbonnais identity. A living folklore, supported by a passionate association that revives the rites of fire and keeps alive a tradition that is still very much alive.

