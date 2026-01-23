Fête des Brandons Salle des fêtes Montambert

Fête des Brandons

Salle des fêtes Le bourg Montambert Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif enfant

Date : 2026-02-20

18:30:00

22:30:00

Date(s) :

2026-02-20

L’heure de la Fête des Brandons a sonné à Montambert !

Rendez-vous le vendredi 20 février 2026 à partir de 18h30 à la salle des fêtes pour cette tradition incontournable.

Un repas prolongera la soirée, avec un menu soupe à l’oignon, omelette, salade et dessert préparé par l’Auberge des Etangs.

Infos et réservations au 03 86 50 36 27. .

Salle des fêtes Le bourg Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 36 27

English : Fête des Brandons

