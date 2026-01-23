Fête des Brandons Salle des fêtes Montambert
Fête des Brandons Salle des fêtes Montambert vendredi 20 février 2026.
Fête des Brandons
Salle des fêtes Le bourg Montambert Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 18:30:00
fin : 2026-02-20 22:30:00
Date(s) :
2026-02-20
L’heure de la Fête des Brandons a sonné à Montambert !
Rendez-vous le vendredi 20 février 2026 à partir de 18h30 à la salle des fêtes pour cette tradition incontournable.
Un repas prolongera la soirée, avec un menu soupe à l’oignon, omelette, salade et dessert préparé par l’Auberge des Etangs.
Infos et réservations au 03 86 50 36 27. .
Salle des fêtes Le bourg Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 36 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête des Brandons
L’événement Fête des Brandons Montambert a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Rives du Morvan