Fête des Brandons Salle des fêtes Montambert vendredi 20 février 2026.

Salle des fêtes Le bourg Montambert Nièvre

Début : 2026-02-20 18:30:00
fin : 2026-02-20 22:30:00

2026-02-20

L’heure de la Fête des Brandons a sonné à Montambert !
Rendez-vous le vendredi 20 février 2026 à partir de 18h30 à la salle des fêtes pour cette tradition incontournable.
Un repas prolongera la soirée, avec un menu soupe à l’oignon, omelette, salade et dessert préparé par l’Auberge des Etangs.
Infos et réservations au 03 86 50 36 27.   .

Salle des fêtes Le bourg Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 36 27 

