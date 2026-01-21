Fête des Brandons Salle des Ozières Yzeure

Fête des Brandons

Salle des Ozières Chemin des Ozières Yzeure Allier

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Organisée par l’association du Relais de Saint-Bonnet. Marche (5 km) ou jeux de société. Dégustation de beignets et de cidre.

Salle des Ozières Chemin des Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 83 34 19 presidentsaintbonnet@orange.fr

Organized by the Relais de Saint-Bonnet association. Walking (5 km) or board games. Doughnut and cider tasting.

