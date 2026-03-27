Fête des brasseurs La Traverse Bergerac

Fête des brasseurs

La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Pour la 2ᵉ fête des brasseurs à La Traverse, La Fraich’ coorganise avec 4 brasseurs de Dordogne une grande fête de la bière avec concert !

Ouverture dès 16h (3€), puis concert à partir de 19h (5€ ou 8€ la journée). La banda In Vino Veritas mettra l’ambiance dès 18h, suivie du duo Mr & Mme Loops (reggae/rock), puis DJ Papyrus pour clôturer avec un set dansant.

Côté restauration, le food truck Los Amigos proposera des burgers bio (poulet ou végan). Jeux en bois et terrain de pétanque seront aussi au rendez-vous pour petits et grands.

Les Brasseurs présent seront:

Brasserie du Chanoine ( Hautefort 24)

La Plume et L’épi ( Grignols 24)

La Lutine (Limeuil 24)

Lapépie ( Plaisance 24)

Brasserie La Fraich ( La Traverse, bergerac)

On vous attends nombreux dans la joie et la bonne bulle.. .

La Traverse 2 Rue Jean Nicot Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête des brasseurs

L’événement Fête des brasseurs Bergerac a été mis à jour le 2026-03-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides