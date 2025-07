Fête des brasseurs Charmes

Fête des brasseurs Charmes samedi 26 juillet 2025.

Fête des brasseurs

Charmes Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-07-26 17:00:00

fin : 2025-07-26 23:00:00

2025-07-26

Pour cette nouvelle édition, découvrez 6 brasseurs locaux et venez déguster leurs bières uniques ¿¿

Vous pourrez également savourer de bons produits artisanaux charcuteries, fromages, miel et glaces ¿¿

Enfin, tout cela accompagner par du bon son, venu également de la région ¿¿ et des structures gonflables pour enchanter les petits ¿¿Tout public

.

Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 6 79 41 75 41

English :

For this new edition, discover 6 local brewers and come taste their unique beers ¿¿

You’ll also be able to savor delicious artisanal products: charcuterie, cheese, honey and ice cream ¿¿

Last but not least, all this will be accompanied by good music, also from the region, and inflatable structures to enchant the little ones

German :

In dieser neuen Ausgabe entdecken Sie 6 lokale Brauer und probieren Sie ihre einzigartigen Biere ¿¿

Sie können auch gute handwerkliche Produkte genießen: Wurstwaren, Käse, Honig und Eis ¿¿

Und das alles begleitet von guter Musik, die ebenfalls aus der Region kommt ¿¿ und aufblasbaren Strukturen, um die Kleinen zu begeistern ¿¿

Italiano :

Per l’evento di quest’anno, scoprite 6 produttori di birra locali e venite a degustare le loro birre uniche

Potrete anche assaggiare alcuni deliziosi prodotti locali, tra cui salumi, formaggi, miele e gelati

Infine, il tutto accompagnato da buona musica, anch’essa proveniente dalla regione, e da strutture gonfiabili per la gioia dei più piccoli

Espanol :

En la edición de este año, descubra 6 cerveceras locales y venga a degustar sus cervezas únicas

También podrá degustar deliciosos productos locales, como embutidos, quesos, miel y helados

Por último, todo ello acompañado de buena música, también de la región, y de estructuras hinchables para hacer las delicias de los más pequeños

L’événement Fête des brasseurs Charmes a été mis à jour le 2025-07-15 par OT EPINAL ET SA REGION