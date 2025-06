Fête des Brasseurs Hauterives 12 juillet 2025 07:00

Drôme

Fête des Brasseurs Place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

De nombreux exposants et animations vous seront proposés. Restauration sur place. Programme en cours.

.

Place de la mairie

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 93 61 21 hauterives.animation@gmail.com

English :

Many exhibitors and animations will be proposed to you. Catering on the spot. Program in progress.

German :

Zahlreiche Aussteller und Animationen werden Ihnen angeboten. Verpflegung vor Ort. Programm in Arbeit.

Italiano :

Vi saranno proposti numerosi espositori e animazioni. Ristorazione in loco. Programma in corso.

Espanol :

Se le propondrán numerosos expositores y animaciones. Catering in situ. Programa en curso.

L’événement Fête des Brasseurs Hauterives a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche