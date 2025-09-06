Fête des brasseurs Cour de l’école Saint-Antoine
Fête des brasseurs Cour de l’école Saint-Antoine samedi 6 septembre 2025.
Fête des brasseurs
Cour de l’école 2 Rue de Salins Saint-Antoine Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 17:00:00
fin : 2025-09-06 23:30:00
Date(s) :
2025-09-06
Rendez-vous dans la cour de l’école de Saint-Antoine pour la fête des brasseurs
Brasseurs présents:
• La Rinçotte (Maîche)
• La Trouillou (Les Hôpitaux-Neufs)
• L’arrière-Garde (Les Villedieu)
• La Quiotte (Etalans)
Entrée 3€ (dont 1€ pour l’ÉcoCup)
Prix du verre de bière 3€
Une petite restauration vous sera proposée sur place.
Musique d’ambiance
Restauration sur place et groupe de musique .
Cour de l’école 2 Rue de Salins Saint-Antoine 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté communication@mairiesaintantoine.fr
English : Fête des brasseurs
German : Fête des brasseurs
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête des brasseurs Saint-Antoine a été mis à jour le 2025-08-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS