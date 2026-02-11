Fête des brasseurs Cour de l’école Saint-Antoine
Fête des brasseurs Cour de l'école Saint-Antoine samedi 17 octobre 2026.
Cour de l'école 2 Rue de Salins Saint-Antoine Doubs
Tarif : 3 EUR
Début : 2026-10-17 17:00:00
fin : 2026-10-17 23:30:00
2026-10-17
Rendez-vous dans la cour de l’école de Saint-Antoine pour la fête des brasseurs
Brasseurs présents:
• La Rinçotte (Maîche)
• La Trouillou (Les Hôpitaux-Neufs)
• L’arrière-Garde (Les Villedieu)
• La Quiotte (Etalans)
Une petite restauration vous sera proposée sur place.
Musique d’ambiance
Restauration sur place et groupe de musique .
Cour de l’école 2 Rue de Salins Saint-Antoine 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté communication@mairiesaintantoine.fr
English : Fête des brasseurs
