Fête des brasseurs Cour de l’école Saint-Antoine

Cour de l’école 2 Rue de Salins Saint-Antoine Doubs

Début : 2026-10-17 17:00:00

fin : 2026-10-17 23:30:00

2026-10-17

Rendez-vous dans la cour de l’école de Saint-Antoine pour la fête des brasseurs

Brasseurs présents:

• La Rinçotte (Maîche)

• La Trouillou (Les Hôpitaux-Neufs)

• L’arrière-Garde (Les Villedieu)

• La Quiotte (Etalans)

Une petite restauration vous sera proposée sur place.

Musique d’ambiance

Restauration sur place et groupe de musique .

