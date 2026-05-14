Le Mesnil-au-Val

Fête des brouettes

Le Mesnil-au-Val Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Une fête de village conviviale, un peu folle avec des Mesnillais super motivés pour vous faire passer une journée dont vous parlerez longtemps !

Course de brouettes, concerts, marche aux lampions et feu Saint Jean. .

Le Mesnil-au-Val 50110 Manche Normandie

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English : Fête des brouettes

L’événement Fête des brouettes Le Mesnil-au-Val a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Cotentin Le Val de Saire