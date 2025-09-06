Fête des Bruyères Centre de loisirs les Bruyères Paimpont

Fête des Bruyères Centre de loisirs les Bruyères Paimpont samedi 6 septembre 2025.

Fête des Bruyères

Centre de loisirs les Bruyères 300 allée Marcel Lefeuvre Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Chaque année, la Fête des Bruyères rassemble petits et grands et cette année l’association fête ses 60 ans !

Pour cet anniversaire, le centre des Bruyères souhaite proposer une fête exceptionnelle, avec un programme sans précédent de concerts, spectacles et animations pour tous.

15h30 Spectacle La lune a disparu

Destiné aux enfants de 3 à 10 ans et à leur famille, ce spectacle poétique et burlesque joué par le Théâtre des Utopies et la Compagnie a fleur de mot mêle contes, théâtre et numéros comiques avec des animaux.

17h30 Concert des Sépanous

Chansons pour les petits, pour les grands, les grands encore petits et les petits déjà grands les Sépanous, c’est trois amis qui ont décidé de raconter des histoires en chanson.

19h30 Concert de Clara Lionza

Quelque part entre la world music, la pop-folk et la chanson, Clara Lionza redessine avec talent les frontières des genres musicaux. Elle compose, écrit et chante en français ainsi que dans un espagnol délicieusement accentué.

21h30 Spectacle de feu par Suko de Vivo

Magique et envoûtant, ce spectacle de feu nous invite à vivre une rencontre subtile et explosive pour clore la fête. Avec puissance et grâce, le feu prend vie, et les étincelles, en torrent et cascades, crépitent et dansent. Derrière une technique virtuose, la complicité des artistes nous transporte dans un univers où le rêve prend le pas sur la réalité.

Et tout au long de l’après-midi grimpe d’arbre par l’association Là haut, structures gonflables, grands jeux, restauration… .

Centre de loisirs les Bruyères 300 allée Marcel Lefeuvre Paimpont 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 90 60 60 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête des Bruyères Paimpont a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme de Brocéliande