Fête des Caillebottes – CSC Ragon Rezé, 29 mai 2025 10:00, Rezé.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-29 10:00 – 21:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Jeudi 29 mai, rendez-vous sur la place du champ de foire de Ragon pour la traditionnelle fête des Caillebottes 10h : course de caisses à savon 14h30 : course cycliste 15h30 : spectacle de danse 16h30 : tournoi basket 3×3 Et de nombreuses animations familiales tout au long de la journée+ Infos : reze.fr

CSC Ragon Rezé 44400