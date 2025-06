FÊTE DES CAUSSES ET DE L’AERODROME Bédarieux 19 juillet 2025 07:00

Hérault

FÊTE DES CAUSSES ET DE L’AERODROME Bédarieux Hérault

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-20

2025-07-19

Démonstrations, baptêmes de l’air d’avion, ULM et motoplaneur, simulateur de vol et exposition de modèles réduits.

10h à 19h aérodrome de Bédarieux

Renseignements 04.67.95.08.33 ou 06.41.77.62.82

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie

English :

Demonstrations, airplane, ultralight and motorglider first flights, flight simulator and model airplane exhibition.

10am to 7pm Bédarieux airfield

Information: 04.67.95.08.33 or 06.41.77.62.82

German :

Vorführungen, Lufttaufen von Flugzeugen, Ultraleichtflugzeugen und Motorseglern, Flugsimulator und Ausstellung von Modellflugzeugen.

10h bis 19h Flugplatz von Bédarieux

Informationen: 04.67.95.08.33 oder 06.41.77.62.82

Italiano :

Dimostrazioni, primi voli di aerei, ultraleggeri e motoalianti, simulatore di volo ed esposizione di aeromodelli.

dalle 10.00 alle 19.00 Aerodromo di Bédarieux

Informazioni: 04.67.95.08.33 o 06.41.77.62.82

Espanol :

Demostraciones, primeros vuelos en aviones, ultraligeros y planeadores a motor, simulador de vuelo y exposición de aeromodelismo.

de 10.00 a 19.00 h Aeródromo de Bédarieux

Información: 04.67.95.08.33 o 06.41.77.62.82

