Fête des célibataires La Genétouze

Fête des célibataires La Genétouze jeudi 28 août 2025.

Fête des célibataires

le bourg La Genétouze Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-28 17:30:00

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-28

Pendant 4 jours, spectacles et animations dans le cadre de la fête locale et fête des célibataires.

.

le bourg La Genétouze 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 90 51 60 cdf.genetouze@gmail.com

English :

For 4 days, shows and entertainment as part of the local festival and Singles’ Day.

German :

Vier Tage lang Aufführungen und Unterhaltung im Rahmen des örtlichen Festes und des Festes der Junggesellen.

Italiano :

Per 4 giorni, spettacoli e intrattenimento nell’ambito della festa locale e del festival dei single.

Espanol :

Durante 4 días, espectáculos y animaciones en el marco de las fiestas locales y del festival de solteros.

L’événement Fête des célibataires La Genétouze a été mis à jour le 2025-08-01 par Offices de Tourisme de Jonzac