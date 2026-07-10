Informations pratiques

La Genétouze

Fête des célibataires

le bourg La Genétouze Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Pendant 4 jours, spectacles et animations dans le cadre de la fête locale et fête des célibataires.

Ouvert à tous et entrée gratuite Manège, buvette et restauration sur place.

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le bourg La Genétouze 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 90 51 60 cdf.genetouze@gmail.com

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English :

For 4 days, shows and activities as part of the local festival and singles’ festival.

Open to everyone with free admission—carousel, refreshment stand, and food available on site.

L’événement Fête des célibataires La Genétouze a été mis à jour le 2026-07-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge