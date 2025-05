Fête des cerfs-volants – Sainte-Marie-du-Mont, 8 juin 2025 10:00, Sainte-Marie-du-Mont.

Manche

Fête des cerfs-volants Base nautique Utah Mer Loisirs Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 16:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Atelier de cerfs-volants, lâcher de bonbons, lâcher de doudous, ateliers pour enfants, ambiance festive en bord de mer.

Avec la participation exceptionnelle de Ventissimo, Dans le Fil du Vent, Houlgate Plein Vent.

Atelier de cerfs-volants, lâcher de bonbons, lâcher de doudous, ateliers pour enfants, ambiance festive en bord de mer.

Avec la participation exceptionnelle de Ventissimo, Dans le Fil du Vent, Houlgate Plein Vent. .

Base nautique Utah Mer Loisirs

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 6 50 56 08 78

English : Fête des cerfs-volants

Kite workshop, candy release, comforter release, children’s workshops, festive atmosphere by the sea.

With the exceptional participation of Ventissimo, Dans le Fil du Vent, Houlgate Plein Vent.

German :

Drachenworkshop, Bonbons, Kuscheltiere, Workshops für Kinder, festliche Stimmung am Meer.

Mit der außergewöhnlichen Teilnahme von Ventissimo, Dans le Fil du Vent, Houlgate Plein Vent.

Italiano :

Laboratorio di aquiloni, rilascio di caramelle, rilascio di peluche, laboratori per bambini, atmosfera di festa in riva al mare.

Con la partecipazione straordinaria di Ventissimo, Dans le Fil du Vent, Houlgate Plein Vent.

Espanol :

Taller de cometas, suelta de caramelos, suelta de peluches, talleres infantiles, ambiente festivo junto al mar.

Con la participación excepcional de Ventissimo, Dans le Fil du Vent, Houlgate Plein Vent.

L’événement Fête des cerfs-volants Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Baie du Cotentin